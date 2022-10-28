أخبار دولية
28 تشرين الأول 2022 - 00:06
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سوناك لن يشارك في كوب 27

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سوناك لن يشارك في كوب 27
Lebanon News
تعرض رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الذي استضافت بلاده آخر مؤتمر مناخي للأمم المتحدة العام الماضي لإنتقادات شديدة الخميس بعد أن أعلن داونينغ ستريت أنه لن يحضر كوب 27 في مصر.
 
وعزت متحدثة بإسم زعيم حزب المحافظين الخميس غيابه بـ"إلتزامات ملحة" تتعلق خصوصًا بإعداد عرض للميزانية في 17 تشرين الثاني، وهو أمر بات موضع ترقب شديد بعد أسابيع عدة من التقلبات المالية في المملكة المتحدة.
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وقالت المتحدثة إن سوناك سيكون ممثلًا بوزراء آخرين، بمن فيهم المبعوث البريطاني للمناخ ألوك شارما الذي ترأس كوب 26 العام الماضي في غلاسكو.
 
 
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