سوناك لن يشارك في كوب 27

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تعرض رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الذي استضافت بلاده آخر مؤتمر مناخي للأمم المتحدة العام الماضي لإنتقادات شديدة الخميس بعد أن أعلن داونينغ ستريت أنه لن يحضر كوب 27 في مصر.وعزت متحدثة بإسم زعيم حزب المحافظين الخميس غيابه بـ"إلتزامات ملحة" تتعلق خصوصًا بإعداد عرض للميزانية في 17 تشرين الثاني، وهو أمر بات موضع ترقب شديد بعد أسابيع عدة من التقلبات المالية في المملكة المتحدة.وقالت المتحدثة إن سوناك سيكون ممثلًا بوزراء آخرين، بمن فيهم المبعوث البريطاني للمناخ ألوك شارما الذي ترأس كوب 26 العام الماضي في غلاسكو.