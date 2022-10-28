مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي

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قتل فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة عند مدخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.وقالت الوزارة في بيان إن "المواطن عماد أبو رشيد (47 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في البطن والصدر والرأس، مما أدى الى استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر".وفي وقت لاحق اعلنت الوزارة عن "استشهاد احد المصابين وهو رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب".وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه تلقى معلومات عن "هجوم اطلاق نار من سيارة على هدف عسكري قرب نابلس".واضاف ان "الجنود الذين يقومون بنشاط روتيني في المنطقة حددوا مركبتين مشبوهتين، وردوا بالذخيرة الحية تجاههما وتم تحديد الاصابات" دون تحديد ما اذا وقع قتلى.وقالت مصادر محلية لوكالة فرانس برس ان الرجلين اللذين ينحدران من مخيم عسكر قرب نابلس، كانا من افراد الدفاع الوطني الفلسطيني "قتلا خلال اشتباك مسلح مع الجيش الاسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس".وهذه الحادثة هي الأحدث في أسبوع شهد سقوط قتلى في نابلس، حيث شنت القوات الإسرائيلية عمليات وفرضت قيودًا مشددة على الحركة.