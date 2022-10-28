روسيا تكمل تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط

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أكملت روسيا تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين.وقال شويغو : "لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص مشيرا إلى أن 41 ألفا منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا"، فيما أشاد الرئيس الروسي وطنية المجندين الذين تمت تعبئتهم.وقال شويغو "ليس هناك مهمات إضافية مخطط لها" مشيرا إلى أن روسيا لا تخطط لتعبئة المزيد من جنود الاحتياط والمدنيين في المستقبل القريب.لكنه أضاف أن روسيا ستواصل تجنيد متطوعين وجنود متعاقدين.بدوره قال بوتين: "أريد أن أشكر كل من انضم إلى صفوف القوات المسلحة. أشكركم على هذا الولاء للواجب، على هذه الوطنية".وقد أثارت تقارير حول تعبئة مسنين ومرضى وطلاب غضبا في روسيا.وأقر بوتين بوجود مشكلات حتمية في بداية الاستدعاء، لكن شويغو أكد الجمعة أنه تم التعامل معها.وأثار إعلان التعبئة في أواخر أيلول موجة نزوح جماعي للرجال إلى الخارج وبعض الاحتجاجات المحدودة في روسيا.