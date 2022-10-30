أخبار دولية
30 تشرين الأول 2022 - 12:49
Back

رياضي إسرائيلي يشارك لأول مرة في بطولة سعودية

رياضي إسرائيلي يشارك لأول مرة في بطولة سعودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,إسرائيل,رياضي إسرائيلي يشارك لأول مرة في بطولة سعودية
episodes
رياضي إسرائيلي يشارك لأول مرة في بطولة سعودية
Lebanon News
أعلنت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية عن مشاركة أحد لاعبيها في دوري السوبر في السعودية، وذلك في أحدث مؤشر على تطور العلاقات غير الرسمية بين الجانبين.  
     
ووصفت رئيسة اللجنة الأولمبية ياعيل أراد مشاركة شاحر ساغيف في دوري السوبر المقام في مدينة نيوم السعودية بأنه "إنجاز مهم للغاية". 
الإعلان
      
وقالت في بيان: "رأينا في العام الماضي العديد من الدول العربية تتقبل حقيقة أن استضافة بطولة دولية تعني استضافة إسرائيليين".  
     
وأضافت:  "هذا توجه يتنامى ويشكّل قوة حقيقية للتطبيع بين الدول والشعوب".  
     
ولم تحصل وكالة فرانس برس على رد فوري من المسؤولين السعوديين. 
      
وخرج ساغيف من السباق على إثر سقوطه عن الدراجة وفشل في تحقيق أي تقدم على ما أكد مدربه ليور كوهين. 
      
وأضاف كوهين على فيسبوك أن شاحر (28 عاما): "جاء ليصنع تاريخا مهنيا وليس فقط تاريخا دبلوماسيا". 
     
وتأتي مشاركة ساغيف وسط تكهنات حول مستقبل العلاقات الثنائية بين السعودية والدولة العبرية بعد أن فتحت المملكة الخليجية مجالها الجوي للطائرات الإسرائيلية في تموز وسماحها مؤخرا لرجال أعمال إسرائيليين بالدخول إلى أراضيها.
      
ولا تعترف السعودية بإسرائيل كما لم تنضم إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدولة العبرية مع كل من الإمارات والبحرين في العام 2020 بوساطة أميركية. 
      
ولطالما أكدت الرياض تمسكها بموقف جامعة الدول العربية الذي جعل من حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي شرطا للسلام مع الدولة العبرية. 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً