محادثة بين بكين وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا

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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي المنافسة بين بلديهما والحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن وزير الخارجية ناقش الحاجة إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، وإدارة العلاقات بمسؤولية بين الولايات المتحدة والصين.وتواجه القوتان نقاطاً خلافية عدة أبرزها تايوان، وبحر الصين، وحقوق الإنسان في شينجيانغ، والتنافس التكنولوجي، والحرب التجارية.وناقش الطرفان أيضاً الصراع في أوكرانيا والتهديدات التي تشكلها روسيا على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي، بحسب البيان.ولم تكشف بكين على الفور عن حصول المكالمة.وتعتبر الدول الغربية أحيانًا أن الصين التي تلتزم الحياد رسميًا في الصراع الأوكراني، متساهلة جداً مع موسكو.وتأتي المكالمة بين المسؤولين الصيني والأميركي بعد أيام على محادثة هاتفية بين وانغ يي ونظيره الروسي سيرغي لافروف.وأكد وانغ للافروف الخميس أن الصين مستعدة لتعميق المبادلات مع روسيا على جميع المستويات.