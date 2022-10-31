أخبار دولية
31 تشرين الأول 2022 - 13:38
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متحف قطر... وسمفونية وردة الصحراء

متاحف قطر احتفت ضمن سلسلة نشاطات ما يعرف بمبادرة الأعوام الثقافية Lebanon, news ,lbci ,أخبار مبادرة الأعوام الثقافية,متاحف قطر,متاحف قطر احتفت ضمن سلسلة نشاطات ما يعرف بمبادرة الأعوام الثقافية
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Lebanon News
أمام المتحف الوطني القطري تستلقي قطع من أعمال النحاتة اللبنانية نجلا الزين، وداخل باحة المتحف يتحضّر الموسيقار وعازف البيانو السوري الأميركي مالك جندلي لتقديم سيمفونية وردة الصحراء لأول مرة.

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