أخبار دولية
31 تشرين الأول 2022 - 13:38
31/10/2022 13:38:00
متحف قطر... وسمفونية وردة الصحراء
متاحف قطر احتفت ضمن سلسلة نشاطات ما يعرف بمبادرة الأعوام الثقافية
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LBCI News Lebanon
أمام المتحف الوطني القطري تستلقي قطع من أعمال النحاتة اللبنانية نجلا الزين، وداخل باحة المتحف يتحضّر الموسيقار وعازف البيانو السوري الأميركي مالك جندلي لتقديم سيمفونية وردة الصحراء لأول مرة.
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