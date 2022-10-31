أخبار دولية
31 تشرين الأول 2022 - 13:54
31/10/2022 13:54:00
هل بات مصير اتفاق صادرات الحبوب من اوكرانيا على المحك؟
تخوف من أزمة غذاء عالمية بعد انسحاب روسيا من إتفاقية تصدير الحبوب
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LBCI News Lebanon
على المحك بات مصير اتفاق صادرات الحبوب من موانئ اوكرانيا الموقع في اسطنبول في 19 تموز الماضي.
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