أخبار دولية
31 تشرين الأول 2022 - 13:54
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هل بات مصير اتفاق صادرات الحبوب من اوكرانيا على المحك؟

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Lebanon News
على المحك بات مصير اتفاق صادرات الحبوب من موانئ اوكرانيا الموقع في اسطنبول في 19 تموز الماضي. 
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