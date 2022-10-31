ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة في الفيليبين إلى 101

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ارتفع إلى 101 عدد القتلى جرّاء العاصفة نالغي التي ضربت الفيليبين في الأيّام الأخيرة، حسبما أعلنت الوكالة الوطنيّة لإدارة الكوارث الطبيعيّة الاثنين، بعد العثور على مزيد من الجثث.وقال نجيب سيناريمبو، المكلف بشؤون الدفاع المدني في منطقة بانجسامورو في مينداناو "لقد انتقلنا من عملية البحث والإنقاذ إلى عملية انتشال الجثث لأن فرص النجاة بعد يومين معدومة".كانت الحصيلة السابقة تفيد عن مصرع 98 شخصاً.ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا نظراً لوجود 66 شخصاً في عداد المفقودين، بحسب الوكالة.ولقي معظم هؤلاء حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات الجمعة في جزيرة مينداناو الواقعة في جنوب الأرخبيل بعد هطول أمطار غزيرة.وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية ليل السبت الأحد فجرفت كل شيء في طريقها وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي. وعانت مانيلا والمدن المجاورة جراء الفيضانات. ثم انحسرت نالغي بعد ظهر الأحد نحو بحر الصين الجنوبي.وتشهد الفيليبين ما معدله 20 إعصارا وعاصفة سنويا تودي بسكان وتؤدي الى نفوق الماشية وتدمر في طريقها مزارع ومنازل وطرقا وجسورا، غير أنها نادرا ما تضرب الجنوب.