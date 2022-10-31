وزيرة ألمانية تزور قطر بعد أيام على تصريحات لها أثارت توترا مع الدوحة

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تلقّت وزيرة ألمانية كانت قد أثارت تصريحاتها توترا مع قطر إحاطة حول سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان، بعدما وصلت الإثنين إلى الإمارة الخليجية، وفق ما أعلن دبلوماسيون.ووصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر إلى الدوحة بعد ثلاثة أيام على استدعاء وزارة الخارجية القطرية سفير ألمانيا لديها للاحتجاج على تصريحات شكّكت في أهلية قطر لاستضافة البطولة.والتقت فايسر ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدر بيرند نيوندورف ممثلين عن النقابات ومسؤولين في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.ويضم الوفد عددا من النواب الألمان، علما بأن مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ انسحبت منه الأحد.وستلتقي فايسر رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو.وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت الجمعة أنّها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية أدلت بها خلال مقابلة تلفزيونية وأشارت خلالها إلى أن استضافة قطر المونديال أمر "بالغ الحساسية" بالنسبة للحكومة الألمانية.وتابعت "من الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول".وقطر هي إحدى أكبر الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم ومورّد ذو أهمية متزايدة للمادة إلى أوروبا.ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.ووصفت الإمارة الخليجية التي تشدد على أن النقاد يتجاهلون إصلاحاتها، تصريحات فايسر بأنها "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري".كذلك دان مجلس التعاون الخليجي تصريحات الوزيرة.