الأمم المتحدة: ازدهار زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان مع ارتفاع الأسعار

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ازدادت زراعة خشخاش الافيون في أفغانستان هذا العام بمعدل الثلث، وفق ما أفاد مكتب المخدرات التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، في أول تقرير له يتناول هذه المسألة منذ تولي حركة طالبان السلطة عام 2021 .وتعد أفغانستان أكبر منتج في العالم لخشخاش الأفيون الذي تستخدم عصارته في صناعة الهيرويين، وقد ارتفع انتاجه وصادراته في السنوات الأخيرة.وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن أسعار الخشخاش ارتفعت بشكل كبير بعد حظر طالبان زراعته في نيسان/أبريل، لكن محصول العام الحالي أعفي إلى حد كبير من الحظر.وأضافت الوكالة الأممية أن زراعة خشخاش الافيون في أفغانستان ازدادت بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 233 ألف هكتار، ما يجعل محصول عام 2022 نتاج ثالث أكبر مساحة مزروعة منذ بدء عملية المراقبة عام 1994.