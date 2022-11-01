المستشار الألماني شولتس ينتقد استهداف نشطاء المناخ للأعمال الفنية في المتاحف

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وجّه المستشار الألماني أولاف شولتز انتقادات حادة الى نشطاء من أجل المناخ استهدفوا أعمالا فنية شهيرة للفت الانتباه الى قضيتهم قبل قمة "كوب27" التي تبحث الحد من ظاهرة التغيّر المناخي.وعبّر شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين عن حزن شديد حيال ما يحدث، مؤكدا أنه سعيد جدا أنه لم يصل إلى درجة يصاب فيها عمل فني لا يعوّض بضرر دائم.ورأى أن هناك طرق أخرى للتعبير عن الرأي وربما فقط باستخدام القليل من الإبداع.واستهدف نشطاء المناخ في العديد من الدول الأوروبية أعمالا فنية تاريخية شهيرة معروضة في متاحف عدة من أجل التحذير من المخاطر المناخية قبل قمة المناخ "كوب27" التي ستعقد في مصر في تشرين الثاني.وفي ألمانيا رمى ناشطون الأسبوع الماضي بطاطا مهروسة على لوحة لكلود مونيه في بوتسدام، والأحد الصقوا أنفسهم بهيكل عظمي لديناصور في متحف التاريخ الطبيعي في برلين.وحض شولتس الناشطين على عدم تعريض حياة الآخرين للخطر بعد ما تردد عن إعاقة تظاهرة مناخية لوصول مسعفين إلى موقع أحد الحوادث الاثنين.واعتبر المستشار الالماني أن المحتجين الذين يحاولون إثارة وجهة نظر سياسية يجب أن يضعوا في اعتبارهم دائما أنه لا ينبغي أن يكون هناك خطر على الآخرين.وأشار شولتس إلى أنه "من الواضح" أن مثل هذه الاحتجاجات في الشوارع "لم تلق قبولا واسعا".