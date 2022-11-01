رئيسي يؤكد أهمية أمن القوقاز لإيران خلال استقباله رئيس وزراء أرمينيا

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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية الأمن في منطقة القوقاز بالنسبة الى الجمهورية الإسلامية، خلال استقباله الثلاثاء في طهران رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.ووصل المسؤول الأرميني صباحا الى طهران حيث أقام له رئيسي مراسم استقبال رسمية في مجمع سعدآباد التاريخي في شمال العاصمة الإيرانية. وأتت زيارة باشينيان بعيد شهر من مواجهات بين أرمينيا واذربيجان، الجارين الشماليين لإيران، أوقعت 286 قتيلا، وكانت الأكثر دموية منذ 2020.وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مع باشينيان إن "منطقة القوقاز جزء من تاريخ إيران وحضارتها وثقافتها، وتولي إيران اهتماما خاصا للأمن والسلام في منطقة القوقاز".وشدد على أن إيران وأرمينيا تؤكدان أهمية "حل القضايا الإقليمية من قبل المسؤولين والمعنيين في المنطقة، وأي تدخل أجنبي في المنطقة سيخلق مشاكل بدلا من حل المشكلة".