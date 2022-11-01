ليبيا تسعى لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا خلال 3 إلى 5 أعوام

الإعلان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية) الثلاثاء أنها تسعى إلى زيادة إنتاجها من النفط إلى "مليوني برميل يوميا خلال ثلاث إلى خمس سنوات".وقال فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط على هامش مشاركته في معرض النفط الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن ليبيا تسعى لزيادة إنتاجها النفطي إلى "مليوني برميل يوميا خلال ثلاث إلى خمس سنوات".كما أعلن بن قدارة الذي يشارك في مؤتمر أديبك النفطي في أبوظبي حتى ال 3 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، توقيع اتفاقية مع شركة إيني عملاق الطاقة الإيطالية "قبل نهاية العام" لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا، باستثمارات ضخمة تصل إلى 8 مليار يورو.ويبلغ حالياً متوسط إنتاج النفط في ليبيا 1.2 مليون برميل يومياً.وقال المسؤول الليبي إن شركتي إيني بريتيش بتروليوم "اتفقتا على إطلاق عمليات حفر في البحر المتوسط على مساحة كبيرة وكميات كبيرة من الغاز"، دون تحديد المنطقة.