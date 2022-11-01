برلين تحذر بلغراد من تقاربها مع موسكو

الإعلان

حذرت برلين صربيا من تقاربها مع روسيا الذي قد يعقد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، على ما أعلن مصدر في الحكومة الألمانية اليوم.وقبل يومين من انعقاد قمة برلين الهادفة إلى تعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع ست دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينغرو ومقدونيا الشمالية وكوسوفو)، أشار المصدر الألماني إلى الجانب "المضيء والمظلم" للحالة الصربية.ورأى أن "علاقات صربيا مع روسيا تنتمي بالتأكيد إلى الجانب المظلم".وذكّر بشكل خاص بالاتفاقية التي وقعها، في نهاية أيلول، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصربي آنذاك نيكولا سيلاكوفيتش حول تواصل المشاورات بين الوزارتين في العامين المقبلين.وقال المصدر: "لقد فوجئنا وخاب أملنا".وإذ دانت صربيا في الأمم المتحدة غزو روسيا لأوكرانيا، إلا انها ترفض التقيد بالعقوبات الأوروبية ضد موسكو.لكن برلين "تشعر أن الحوار المكثف مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش مفيد".وأوضح المصدر "أنه سياسي متمرس يمكنه دراسة وتحليل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا".وقال: "إذا اختار أن يسلك الطريق نحو أوروبا، فسيحصل على دعم الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية".وأضاف: "إذا اختار طريقًا آخر، فستكون هناك على العكس من ذلك عواقب".وتقدمت بلغراد بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 23 كانون الأول 2009 ومُنحت وضع المرشح في آذار 2012. وبدأت مفاوضات الانضمام في عام 2013.وخلال هذه القمة التي يشارك فيها رؤساء حكومات دول غرب البلقان الست ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والمستشار الألماني، سيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بالمنطقة: الاعتراف المتبادل بأوراق الهوية والشهادات الجامعية والمهنية.ولا يزال نفوذ موسكو في صربيا قوياً، وروسيا شريك اقتصادي مهمّ لهذا البلد في مجال الطاقة.كما أنّ موسكو التي تمتلك حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي، هي الحليف الرئيسي لبلغراد في رفضها الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو المعلن عام 2008.