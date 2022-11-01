البابا يريد زيارة الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان مطلع شباط 2023

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أعلن البابا فرنسيس الثلاثاء أنه يعتزم زيارة جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان "مطلع شباط" 2023، في زيارة كانت مقررة أصلا في حزيران واضطر الى تأجيلها بسبب آلام في الركبة.وقال البابا خلال اجتماع عبر الفيديو مع طلاب أفارقة "منعني الطبيب من ذلك، اليوم يمكنني المشي بعصا لكنني أستطيع ذلك".وكان الفاتيكان أعلن في 10 حزيران تأجيل هذه الزيارة ما أثار مخاوف بشأن الحالة الصحية للبابا البالغ 85 عامًا والذي بات يتنقل في كرسي متحرك.مطلع نيسان، خلال زيارة لمالطا لمدة يومين، بدا مرهقا بسبب مشكلات في المفاصل واضطر لاستخدام منصة خاصة لرفعه إلى الطائرة وإنزاله منها.وفي أيار، أعلن لبنان تأجيل زيارة للبابا في حزيران "لأسباب صحية".وكان البابا زار كندا من 24 إلى 30 تموز ثم كازاخستان في أيلول على أن يتوجه إلى البحرين الخميس.كما يعاني البابا فرنسيس آلاما في الورك تجعله يعرج وخضع لعملية جراحية دقيقة في القولون في تموز 2021.