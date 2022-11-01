واشنطن: ايران تقتل أوكرانيين أبرياء

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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن "الإيرانيين (...) يقتلون أوكرانيين أبرياء" من خلال تزويد روسيا بالأسلحة، معربا عن "قلقه" من عمليات تسليم صواريخ إيرانية للجيش الروسي.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في لقاء صحافي إن "النظام في طهران متواطئ علنا وطوعا في قتل أوكرانيين أبرياء على الأراضي الأوكرانية".وكشف أنه "قلق" بشأن احتمال تسليم روسيا صواريخ أرض-أرض إيرانية. وقال: "لم يتأكد ذلك حتى الآن لكنه لا يزال مصدر قلق".من جانبها، نفت طهران وجود مثل هذا المشروع. كما أنها تؤكد أنها لا تسلم طائرات بدون طيار للجنود الروس خلافا لما تقوله أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب قضية المسيرات.