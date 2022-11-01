وحدة محلية لمكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية تتولّى التحقيق في هجوم على مركز للهجرة في دوفر

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تولّت وحدة لمكافحة الإرهاب في جنوب شرق بريطانيا التحقيق في هجوم نُفّذ بمقذوفات حارقة واستهدف مكاتب مركز دوفر للهجرة في جنوب إنكلترا، على ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز شرطة جنوب شرق بريطانيا أولي رايت إن التحقيق خلص إلى أن الهجوم الذي وقع الأحد ربما كان بدافع من كراهية ما لكن في هذه المرحلة، لا يعتبر الهجوم بحد ذاته عملا إرهابيا، بحسب بيان صادر عن شرطة كنت.ويأتي هذا الهجوم في وقت وصل عدد عمليات عبور قناة المانش على متن قوارب صغيرة إلى مستويات قياسية مع حوالى 40 ألفا منذ بداية العام.كما كشفت شرطة كنت عن هوية الرجل المشتبه في تنفيذه الهجوم، وهو أندرو ليك البالغ 66 عاما من هاي ويكومب في شمال غرب لندن والذي عثر عليه ميتا في سيارته بعد وقت قصير من الهجوم.ووفقا للصحافة البريطانية، فقد أقدم ليك على الانتحار، لكنّها معلومات لم تؤكدها السلطات بعد.وأفادت الشرطة بأن عملية تفتيش أجريت في مسكن في هاي ويكومب الاثنين كشفت العديد من العناصر المهمة، بما فيها أجهزة كمبيوتر يجري تفحصها.وأوضحت ان لا يوجد شيء في الوقت الحالي يوحي بأن الرجل المتورط تعاون مع أشخاص آخرين.فيما قال أورلي رايت "ولا شيء يشير إلى وجود تهديد أوسع نطاقا في الوقت الحالي".