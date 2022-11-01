أخبار دولية
01 تشرين الثاني 2022 - 18:51
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رئيس الوزراء السويدي الجديد منفتح على نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده

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رئيس الوزراء السويدي الجديد منفتح على نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده
Lebanon News
أعلن رئيس الوزراء السويدي الجديد أنه منفتح على نشر أسلحة نووية على الأراضي السويدية بمجرد أن تصبح البلاد عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في موقف يناقض توجّه الحكومة السابقة.
      
وكان رئيس الوزراء أولف كريسترسون الذي تولى منصبه في السويد قبل أسبوعين، يتحدث في هلسنكي خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفنلندية سانا مارين التي تقدّمت بلادها مع السويد بطلب للانضمام إلى التحالف.
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وعندما سئلت عما إذا كان البلدان سيقبلان بنشر أسلحة نووية على أراضيهما، أجابت مارين: "لا ينبغي أن نضع أي شروط مسبقة... لقد قررنا أننا لا نريد إغلاق أي أبواب للمستقبل" فيما وافقها كريسترسون قائلا: "ستتلقون بالضبط الإجابة نفسها من رئيسة الوزراء الفنلندية". 
     
وقال كريسترسون للصحافيين: "من الطبيعي جدا أن تتصرف السويد وفنلندا بشكل مشترك في هذه المسائل (...) لذلك ليس لدي أي نية أخرى سوى الذهاب في هذا الاتجاه جنبا إلى جنب مع فنلندا". 
     
ولكن كل من مارين وكريسترسون اعترفا بإمكان التفاوض على التحفظات "لاحقا".
     
ويذكر أن الدنمارك والنروج، البلدان المجاوران والعضوان أصلا في حلف شمال الأطلسي، رفضتا السماح للدول الأجنبية بإنشاء قواعد عسكرية دائمة أو نشر أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم.
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