أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 01:03
Back

كندا تخطط لاستقبال نصف مليون مهاجر بحلول عام 2025

كندا تخطط لاستقبال نصف مليون مهاجر بحلول عام 2025 Lebanon, news ,lbci ,أخبار شون فريزر,وزير الهجرة الكندي,كندا تخطط لاستقبال نصف مليون مهاجر بحلول عام 2025
episodes
كندا تخطط لاستقبال نصف مليون مهاجر بحلول عام 2025
Lebanon News
أعلن وزير الهجرة الكندي شون فريزر الثلاثاء أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربًا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد. 
     
وقال فرايزر خلال مؤتمر صحافي: "كندا بحاجة لمزيد من الناس".
 
وتتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، فوفقًا لإحصاءات سكانية صدرت مؤخرًا، يتراوح سن كل شخص من أصل سبعة في كندا بين 55 و64 عامًا.
الإعلان

كما تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر آذار. 
      
وأشار فريزر إلى أن "الكنديون يتفهمون الحاجة إلى الإستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية إحتياجاتنا من القوى العاملة".
الإعلان
إقرأ أيضاً