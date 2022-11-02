أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 01:13
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ترامب يلجأ مجددًا إلى إتهامات التزوير مع إقتراب إنتخابات الكونغرس النصفية

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ترامب يلجأ مجددًا إلى إتهامات التزوير مع إقتراب إنتخابات الكونغرس النصفية
Lebanon News
عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إلى التشكيك بآليات الديمقراطية الأميركية مع إقتراب الإنتخابات النصفية للكونغرس، حيث أطلق إدعاءات لا أساس لها بأن الإنتخابات في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة يجري تزويرها. 
     
وكان ترامب البالغ 76 عامًا قد حاول جاهدًا قلب هزيمته في الإنتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن من خلال سيل من المعلومات المضللة حول عمليات تزوير مزعومة.
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وكتب ترامب على منصته للتواصل الإجتماعي "تروث سوشال": "ها قد عدنا مجددًا"، معقبًا "إنتخابات مزورة"، وأرفق منشوره بتقرير على موقع إلكتروني يميني غير معروف يشير إلى إمكان تعرض مئات آلاف بطاقات الإقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا للتزوير بطرق إحتيالية.
 
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