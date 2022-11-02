اضراب مفاجئ في قطاع النقل يشلّ العاصمة تونس

الإعلان

نفذ موظفو قطاع النقل الحكومي في العاصمة تونس اضرابا مفاجئا شل خطوط النقل عبر الحافلات والميترو للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة، على ما أفاد مراسل فرانس برس.ومنذ ساعات الفجر اكتظت محطات الحافلات في وسط العاصمة بالمسافرين الذين ينتظرون وسط تذمر لعدم تمكنهم من الالتحاق بمقرّ عملهم.وقال كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي في تصريحات صحافية إن أكثر من 8300 موظف وإلى اليوم لم تصل رواتبهم، لافتا إلى أن هذا تسبب في احتقان داخل المؤسسة وبين الموظفين.وتشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات يقطنها أكثر من مليوني نسمة.وندد المسؤول النقابي بعدم تجاوب أي مسؤول من الوزارة (النقل) في خصوص تاريخ صرف الرواتب وبتدهور وضعية أسطول الشركة من الحافلات.ولم تحدد النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل(المركزية النقابية) موعدا لانتهاء الاضراب.