آخر الأخبار
02 تشرين الثاني 2022 - 10:05
02/11/2022 10:05:43
وزير الخارجية السعودي: المملكة تتطلع إلى انتخاب رئيس جديد للبنان يمكنه توحيد اللبنانيين
وزير الخارجية السعودي: المملكة تتطلع إلى انتخاب رئيس جديد للبنان يمكنه توحيد اللبنانيين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تتطلع,المملكة,السعودي,الخارجية,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً