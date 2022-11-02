أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 11:36
Back

بن فرحان: السعودية تتطلّع الى انتخاب رئيس لبناني يكون قادرا على توحيد البلاد

بن فرحان: السعودية تشدد على محورية سيادة الدولة اللبنانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس للجمهورية اللبنانية, السعودية ,بن فرحان, بن فرحان: السعودية تشدد على محورية سيادة الدولة اللبنانية
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لفت وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان الى أنّ المملكة تشدد على محورية سيادة الدولة اللبنانية وأمنها واستقرارها.

وأعلن بن فرحان، خلال القمة العربية في الجزائر، تتطلّع السعودية الى انتخاب رئيس يكون قادرا على توحيد البلاد.

وأشار الى أنّ الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مشددا على أنه يجب توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك.
الإعلان

وأكد بن فرحان أنّ التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف جهودنا لمواجهتها، مشيرا الى رفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين.
الإعلان
إقرأ أيضاً