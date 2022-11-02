أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 14:27
02/11/2022 14:27:00
نتانياهو يسير بخطوة واثقة نحو العودة إلى السلطة
نتانياهو يسير بخطوة واثقة نحو العودة إلى السلطة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنيامين نتانياهو,اسرائيل,نتانياهو يسير بخطوة واثقة نحو العودة إلى السلطة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
بخطوة واثقة، يسير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو نحو العودة إلى السلطة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، والتي وصلت نسبة الاقتراع فيها الى 71.3%، وهي الأعلى منذ انتخابات عام 2015.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
اسرائيل
بنيامين نتانياهو
إقرأ أيضاً