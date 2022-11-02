أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 14:27
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نتانياهو يسير بخطوة واثقة نحو العودة إلى السلطة

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Lebanon News
بخطوة واثقة، يسير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو نحو العودة إلى السلطة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، والتي وصلت نسبة الاقتراع فيها الى 71.3%، وهي الأعلى منذ انتخابات عام 2015.
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