نتانياهو يسير بخطوة واثقة نحو العودة إلى السلطة

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LBCI News Lebanon

بخطوة واثقة، يسير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو نحو العودة إلى السلطة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، والتي وصلت نسبة الاقتراع فيها الى 71.3%، وهي الأعلى منذ انتخابات عام 2015.