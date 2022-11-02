اليمين الإسرائيلي المتطرف يتصدر المشهد في الانتخابات... كيف ستتأثر العلاقات مع العالم؟

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LBCI News Lebanon

"بيبي ملك إسرائيل" هكذا إستقبل مؤيدو حزب الليكود رئيس الحزب بينيامين نتنياهو، في احتفالات في مقر حملته الانتخابية جرت عقب ما أظهرته النتائج الأولية من تقدم ملحوظ لمعسكر اليمين المتطرف على المعسكر المعارض بقيادة يائير لابيد.