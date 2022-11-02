أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 14:37
02/11/2022 14:37:00
اليمين الإسرائيلي المتطرف يتصدر المشهد في الانتخابات... كيف ستتأثر العلاقات مع العالم؟
اليمين الإسرائيلي المتطرف يتصدر المشهد في الانتخابات... كيف ستتأثر العلاقات مع العالم؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,إسرائيل ,اليمين الإسرائيلي المتطرف يتصدر المشهد في الانتخابات... كيف ستتأثر العلاقات مع العالم؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
"بيبي ملك إسرائيل" هكذا إستقبل مؤيدو حزب الليكود رئيس الحزب بينيامين نتنياهو، في احتفالات في مقر حملته الانتخابية جرت عقب ما أظهرته النتائج الأولية من تقدم ملحوظ لمعسكر اليمين المتطرف على المعسكر المعارض بقيادة يائير لابيد.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
إسرائيل
انتخابات
إقرأ أيضاً