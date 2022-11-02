أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 14:37
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اليمين الإسرائيلي المتطرف يتصدر المشهد في الانتخابات... كيف ستتأثر العلاقات مع العالم؟

اليمين الإسرائيلي المتطرف يتصدر المشهد في الانتخابات... كيف ستتأثر العلاقات مع العالم؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,إسرائيل ,اليمين الإسرائيلي المتطرف يتصدر المشهد في الانتخابات... كيف ستتأثر العلاقات مع العالم؟
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Lebanon News
"بيبي ملك إسرائيل" هكذا إستقبل مؤيدو حزب الليكود رئيس الحزب بينيامين نتنياهو، في احتفالات في مقر حملته الانتخابية جرت عقب ما أظهرته النتائج الأولية من تقدم ملحوظ لمعسكر اليمين المتطرف على المعسكر المعارض بقيادة يائير لابيد. 
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