وفد إيراني سيتوجه الى فيينا لاستكمال البحث مع الوكالة الذرية الدولية

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أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن وفدا إيرانيا سيتوجه الى فيينا لاستكمال البحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا مرتبطة بملف طهران النووي.وقال أمير عبداللهيان : "سنرسل الى فيينا وفدا من طرف الجمهورية الإسلامية في الأيام المقبلة من أجل إجراء مباحثات وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في طهران الأربعاء.وتحدث عن "توافق" بين إسلامي والمدير العام للوكالة رافايلغروسي، آملا في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال التركيز على وجهة النظر التقنية، على قاعدة ما اتفقنا عليه خلال الأيام الماضية، ستحل مسألة الاتهامات الموجهة الى إيران.وتثير قضية المواقع توترا بين إيران، وكل من الوكالة ودول غربية.