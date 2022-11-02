أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 16:42
Back

السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة

السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعلن استضافة القمة العربية المقبلة,السعودية ,السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
episodes
السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
Lebanon News
 أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم استضافة المملكة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 32، على ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).

وقال في كلمة المملكة في الجلسة الختامية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة الـ 31:" يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، على ما لمسناه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما ونود أن نثني على الجهود المبذولة والملموسة لإنجاح هذ القمة والمتمثلة بالإدارة الحكيمة لأعمالها، والتي عكست حسن التنظيم وتميز الإعداد".
الإعلان

وأكد وزير الخارجية تثمين المملكة لمخرجات القمة التي تعد تجسيدا لدور الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك. وقال :"انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على ديمومة التعاون القائم بيننا على جميع الأصعدة؛ فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ (32). ويسرنا أن نرحب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول الأعضاء في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً