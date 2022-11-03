سيول: كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية

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أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم، صاروخا بالستيا بعيد المدى وصاروخين بالستيين آخرين قصيري المدى، أحدها تسبب بتحذير السلطات لسكان جزيرة كورية جنوبية وبعض المناطق في شمال اليابان بضرورة الاحتماء.وأفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان، بأنه رصد "صاروخا بالستيا طويل المدى يعتقد أنه أطلق باتجاه بحر الشرق قرابة الساعة 07,40 صباحا (22,40 ت غ) من منطقة سونان في بيونغ يانغ"، في إشارة إلى البحر المعروف أيضا باسم بحر اليابان.وأشار الى أنه رصد أيضا بعد فترة وجيزة "ما يعتقد انهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى أطلقا قرابة الساعة 08,39 صباحا من كايتشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية".وأكد البيان أن جيش كوريا الجنوبية "يحافظ على وضعية تأهب تام بينما يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز المراقبة واليقظة".وتأتي عمليات الإطلاق هذه بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخا سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.كما أنها تتزامن مع إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية جوية مشتركة بينهما على الإطلاق بمشاركة مئات الطائرات الحربية من كلا الطرفين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن صفارات الإنذار انطلقت في جزيرة أوليونغدو في شرق كوريا الجنوبية التي كان قد تم تحذير سكانها الأربعاء أيضا بالنزول الى الملاجىء بعد عبور صاروخ بالستي كوري شمالي قصير المدى الحدود البحرية بين البلدين.