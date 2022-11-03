واشنطن تحض على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخا عابرا للقارات

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حضت الولايات المتحدة جميع الدول على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باعتبار أنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن "الولايات المتحدة تدين بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاختبارها صاروخا بالستيا عابرا للقارات"، مؤكدة ما أعلنته كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق في وقت مبكر اليوم.وأعلنت أن الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي "يعملون على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائهم وشركائهم".وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن هذه العملية التي أعقبت إطلاق سيل من الصواريخ على اختلاف أنواعها في اليوم السابق تمثل "انتهاكا واضحا" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.واعتبر برايس أن عمليات الإطلاق تظهر تهديد كوريا الشمالية "لجيرانها والمنطقة والسلام والأمن الدوليين ونظام منع انتشار الأسلحة النووية العالمي".وقال: "هذا الفعل يؤكد حاجة جميع الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتي تهدف إلى منعها من الحصول على التقنيات والمواد اللازمة لإجراء هذه الاختبارات المزعزعة للاستقرار".ولم يحدد برليس دولا بعينها، لكن الصين هي الحليف الأساسي والشريك الاقتصادي لكوريا الشمالية.واستخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) في أيار ضد محاولة بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب موجة سابقة من إطلاق الصواريخ.