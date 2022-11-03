أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 08:24
03/11/2022 08:24:32
قتل المشتبه به في مهاجمة عمران خان
قتل المشتبه به في مهاجمة عمران خان
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LBCI News Lebanon
قتل رجل يشتبه في انه هاجم خلال تجمع سياسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الذي أصيب في رجله لكنه في حالة مستقرة، كما أعلن مستشار مقرب من خان لوكالة فرانس برس.
وقال رؤوف حسن "اعتقلت الشرطة رجلا آخر" بدون التمكن من تحديد كيف قتل المهاجم.
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