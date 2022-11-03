قتل المشتبه به في مهاجمة عمران خان

قتل رجل يشتبه في انه هاجم خلال تجمع سياسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الذي أصيب في رجله لكنه في حالة مستقرة، كما أعلن مستشار مقرب من خان لوكالة فرانس برس.وقال رؤوف حسن "اعتقلت الشرطة رجلا آخر" بدون التمكن من تحديد كيف قتل المهاجم.