الإعلان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ايران تعتزم مواصلة سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة.وكان كنعاني يرد على مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وجاء فيه ان أجهزة الاستخبارات السعودية اكتشفت أن طهران تحضّر لهجمات في السعودية والعراق لتحويل الانتباه عن الاضطرابات الجارية في ايران منذ أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.وشدد على أن جمهورية إيران الإسلامية التي ترتكز سياستها على الاحترام المتبادل والمبادىء الدولية، تواصل سياسة حسن الجوار التي تعتمدها.ولفت إلى أن ايران تعتبر أن تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة يمر عبر تفاعل متزايد مع جيرانها وتعتزم الاستمرار جديا في هذا النهج.وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "مثل هذا النوع من الأخبار المنحازة التي لا أساس لها من الصحة تصدر عن بعض الدوائر الغربية والصهيونية بهدف خلق جو سلبي ضد جمهورية إيران الإسلامية وتدمير العملية الإيجابية الجارية مع دول المنطقة".