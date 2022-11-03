البابا فرنسيس يلتقي ملك البحرين: لا يجب أن ندع إمكانية الحوار والتلاقي بين الثاقافات والاديان تتبخّر

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دعا البابا فرنسيس بعد لقائه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير الملكي إلى عدم جعل إمكانية الحوار والتلاقي بين الثاقافات والاديان تتبخّر، معتبرا أن التطرف يهدّد الجميع.ودعا البابا فرنسيس إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كما ضمان ظروف عمل آمنة للعمال .وشدد ملك البحرين من جهته على أنهم على ثقة بأن زيارة البابا إلى البحرين ستترك أثرا معنويا وروحيا كبيرا على نفوس محبيه في المنطقة الخليجية والعربية، لافتا إلى أن نشر السلام هو الطريقة الوحيدة نحو الامل ومستقبل يسوده الاستقرار والامان .ودعا الدول الكبرى إلى العمل للسلام كما إلى توقف الحرب الروسية الاوكرانية وبدء المفاوضات بين الاطراف، مشيرا إلى أن هو الهدف نشر السلام في العالم.وقال ملك البحرين:" للقيام بشراكات دولية فاعلة للامن والسلم الدوليين وتجنب التصعيد والمواجهات ندعو إلى تحديث النظام الدولي ليكون أكثر مساواة للجميع ونحصل على عالم ينعم بالسلام والامان".