أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 15:28
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الوضع في الجنوب السوري بين العاهل الاردني ولافروف

لافروف في الاردن... ماذا في جعبته؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,الاردن,لافروف في الاردن... ماذا في جعبته؟
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Lebanon News
التوصل الى حلٍّ سياسيٍّ للأزمة في سوريا وتثبيت الاستقرار فيها، الحاضران الابرز في محطة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاردن، ضمن جولة شرق اوسطية تتضمن ايضا الإمارات .
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