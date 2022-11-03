أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 15:28
03/11/2022 15:28:00
الوضع في الجنوب السوري بين العاهل الاردني ولافروف
لافروف في الاردن... ماذا في جعبته؟
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LBCI News Lebanon
التوصل الى حلٍّ سياسيٍّ للأزمة في سوريا وتثبيت الاستقرار فيها، الحاضران الابرز في محطة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاردن، ضمن جولة شرق اوسطية تتضمن ايضا الإمارات .
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