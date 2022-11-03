مقتل عنصر في حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في شمال العراق

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قتل شخص على الأقلّ من عناصر حزب العمال الكردستاني بقصف تركي استهدف قضاء سنجار في شمال العراق مساء الخميس، فيما أصيب آخران بجروح، كما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.وقال البيان إن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في حي النصر بمنطقة سنجار".وأضاف أن القصف أدّى إلى "مقتل مقاتل من حزب العمال وإصابة اثنين آخرين"بجروح.في الأثناء، قال مصدر محلي في المنطقة إن القصف الذي "استهدف سيارة في حي النصر في سنجار" أدّى إلى "مقتل امرأة من عناصر حزب العمال الكردستاني ورجل هو السائق، وجرح اثنين آخرين"، مرجحاً أن تكون الطائرة تركية.وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ متمردي حزب العمال المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في شمال العراق الذي يتعرض مراراً للقصف جراء هذا النزاع.وتتمركز القوات التركية في نحو 40 موقعاً وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، تتعقب منها مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً ضدّها منذ العام 1984.ويجد المدنيون أنفسهم في خطّ النار جراء هذا النزاع. ففي تموز، قتل تسعة مدنيين عراقيين بقصف استهدف منتجعاً سياحياً في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته.وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أنّ البلدين شريكان تجاريان هامّان. وطالب العراق مراراً تركيا بالانسحاب من أراضيه.