عقوبات أميركية جديدة تستهدف حزب الله وفيلق القدس

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قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) اليوم بفرض عقوبات جديدة على أعضاء في شبكة تهريب نفط دولية سهلت تجارة النفط ودرّ إيرادات لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF).وتضم الشبكة التي تم تصنيفها اليوم العديد من الأفراد الرئيسيين والعديد من الشركات الأمامية والسفن منخرطة في مزج النفط لإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها الى جميع أنحاء العالم لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.في هذا السياق، أشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قائلاً: "يستخدم الأفراد الذين يديرون هذه الشبكة غير المشروعة شبكة من الشركات الوهمية وتكتيكات احتيالية، بما في ذلك تزوير الوثائق للتعتيم على أصول النفط الإيراني وبيعه في السوق الدولية والتهرب من العقوبات".ونبّه انه "يجب على المشاركين في السوق التحلي باليقظة من محاولات حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لدر إيرادات من تهريب النفط وذلك لتمكين أنشطتهم الإرهابية في كل أنحاء العالم".