أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 18:45
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بلينكن يأمل في إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان في مصر قبل كوب 27

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بلينكن يأمل في إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان في مصر قبل كوب 27
Lebanon News
حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس القاهرة على الافراج عن سجناء سياسيين في وقت يستعد أكثر من 90 زعيما بينهم الرئيس جو بايدن للتوجه إلى مصر للمشاركة بمؤتمر الأطراف كوب 27. 

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية كثير منهم في ظروف قاسية وزنزانات مكتظة، وهي اتهامات تنفيها القاهرة.
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وفي اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، ناقش بلينكن قضايا المناخ مؤكدا أن التعاون بين القاهرة وواشنطن "تعزز من خلال التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان"، حسب بيان للخارجية الأميركية.

ورحب بلينكن "بتقارير أفادت بالإفراج في الأشهر الأخيرة عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين، معربا عن دعمه لمزيد من عمليات العفو" المماثلة.

ولم يأت البيان على ذكر أي حالة محددة لكن الضغوط ازدادت على الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر. وحذر أقارب عبد الفتاح من أنه إذا لم يفرج عنه خلال قمة المناخ فإنه يُحتمل أن يموت في السجن لأنه سيتوقف عن تناول السوائل اعتبارا من الأحد يوم افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
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