بلينكن يأمل في إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان في مصر قبل كوب 27

الإعلان

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس القاهرة على الافراج عن سجناء سياسيين في وقت يستعد أكثر من 90 زعيما بينهم الرئيس جو بايدن للتوجه إلى مصر للمشاركة بمؤتمر الأطراف كوب 27.وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية كثير منهم في ظروف قاسية وزنزانات مكتظة، وهي اتهامات تنفيها القاهرة.وفي اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، ناقش بلينكن قضايا المناخ مؤكدا أن التعاون بين القاهرة وواشنطن "تعزز من خلال التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان"، حسب بيان للخارجية الأميركية.ورحب بلينكن "بتقارير أفادت بالإفراج في الأشهر الأخيرة عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين، معربا عن دعمه لمزيد من عمليات العفو" المماثلة.ولم يأت البيان على ذكر أي حالة محددة لكن الضغوط ازدادت على الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر. وحذر أقارب عبد الفتاح من أنه إذا لم يفرج عنه خلال قمة المناخ فإنه يُحتمل أن يموت في السجن لأنه سيتوقف عن تناول السوائل اعتبارا من الأحد يوم افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.