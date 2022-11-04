زلزال بقوة ست درجات يضرب السلفادور

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات ليل الخميس الجمعة السلفادور، كما أعلنت وزارة البيئة بدون أن يسجل سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.ووقع الزلزال الخميس عند الساعة 22,26 بالتوقيت المحلي في المحيط الهادىء على بعد 37 كيلومترا جنوب بلايا ميزاتا في غرب البلاد وعلى عمق 41 كيلومترا بحسب الوزارة.وكتب الرئيس السلفادوري نجيب ابو كيله على تويتر أن الزلزال "لم يسبب أي ضرر" وان الجيش والشرطة "لا يبلغان عن أي جديد".وأضاف "لا شيء جديد على الساحل، لا أضرار على الطرق الرئيسية. الزلزال على ما يبدو لم يسبب بأي أضرار".وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد شعر السكان بالزلزال في معظم أنحاء البلاد وخرج بعضهم مذعورين من منازلهم في منتصف الليل خاصة في العاصمة سان سلفادور.وشعر سكان غواتيمالا المجاورة أيضا بالزلزال بحسب السلطات المحلية التي لم تشر الى سقوط ضحايا او أضرار.واشارت وزارة البيئة الى ست هزات ارتدادية لكنها استبعدت أي انذار بحصول تسونامي.وقال وزير البيئة فرناندو لوبيز في مؤتمر صحافي "بلغت شدة أقوى هزة ارتدادية 3,8 درجات، بالتالي نحن ندعو السكان الى البقاء متنبهين".وأميركا الوسطى منطقة معرضة لزلازل حيث تتلاقى ثلاث صفائح تكتونية.