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04 تشرين الثاني 2022 - 03:47
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البابا في ختام ملتقى البحرين للحوار: عازمون على اختيار طريق اللقاء والحوار بين الشرق والغرب وليس طريق المواجهة

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البابا في ختام ملتقى البحرين للحوار: عازمون على اختيار طريق اللقاء والحوار بين الشرق والغرب وليس طريق المواجهة
Lebanon News
 
 
 
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