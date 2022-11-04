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04 تشرين الثاني 2022 - 03:51
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البابا فرنسيس: نحذر من العنف واللجوء للسلاح حول العالم ونؤكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب من أجل مصلحة البشرية

البابا فرنسيس: نحذر من العنف واللجوء للسلاح حول العالم ونؤكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب من أجل مصلحة البشرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار العنف,نحذر,فرنسيس,البابا,
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البابا فرنسيس: نحذر من العنف واللجوء للسلاح حول العالم ونؤكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب من أجل مصلحة البشرية
Lebanon News
 
 
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