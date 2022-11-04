آخر الأخبار
04 تشرين الثاني 2022 - 03:51
04/11/2022 03:51:17
البابا فرنسيس: نحذر من العنف واللجوء للسلاح حول العالم ونؤكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب من أجل مصلحة البشرية
البابا فرنسيس: نحذر من العنف واللجوء للسلاح حول العالم ونؤكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب من أجل مصلحة البشرية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار العنف,نحذر,فرنسيس,البابا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً