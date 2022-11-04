الشيخ الأزهر في اختتام منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض... ولوقف الحرب الروسية الأوكرانية

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شدد شيخ الازهر الإمام أحمد الطيب في حفل اختتام منتدى البحرين للحوار على ضرورة أن لا نيأس بأن يأتي يوم تستعيد فيه علاقات الشرق والغرب صحتها وعافيتها لتصبح علاقة تكامل وتعاون متبادل بعدما تقاربت المسافات وتلاشت الحدود، لافتاً الى أن الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض.واعتبر أن الحقيقة هي أن الغرب بحاجة لحكمة الشرق وأديانه والشرق بحاجة الى اقتباس علوم الغرب والاستعانة بها، مؤكدًا وجوب أن ينظر الشرقيون الى الغرب نظرة جديدة فيها شيء من التواضع وكثير من حسن الظن والفهم لعادات الغربيين.وشددّ في السياق نفسه على ضرورة أن لا يملّ علماء الاسلام من توضيح ما في الدين الاسلامي من المبادئ السامية، مشيرًا الى أن أي تدخل في ثقافات الآخرين يعد إساءة في استخدام السلطة.ورأى لشيخ الأزهر أن سبب المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هو غياب ضوابط العدالة الاجتماعية.ودعا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية ورفع راية السلام.