شولتس يدعو بوتين لتمديد اتفاق تصدير الحبوب ويدعو الصين لاستخدام نفوذها للضغط على روسيا

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد اتفاق يسمح بمرور شحنات الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا لتجنّب أزمة جوع.وقال للصحافيين خلال زيارة إلى بكين: "أحض الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام ويجب عدم استخدام الجوع سلاحا".وأعلن شولتس خلال الزيارة أيضًا أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ استخدام نفوذه لدفع روسيا لوقف حربها العدوانية ضد أوكرانيا.وقال شولتس: "لقد قلت للرئيس الصيني إنه من المهم أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا"، مشيرا الى ان الأمر يتعلق بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي نلتزم بها جميعا، وهم مبادىء مثل السيادة ووحدة الأراضي والتي تعتبر مهمة أيضا بالنسبة للصين.