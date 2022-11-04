دول مجموعة السبع تدعو روسيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

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حضّت دول مجموعة السبع روسيا على تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع في غرب ألمانيا، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية الجمعة.وقال إن "الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب".