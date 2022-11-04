أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 06:41
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دول مجموعة السبع تدعو روسيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

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دول مجموعة السبع تدعو روسيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا
Lebanon News
حضّت دول مجموعة السبع روسيا على تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع في غرب ألمانيا، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية الجمعة.
      
وقال إن "الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب".
 
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