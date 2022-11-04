الشوارع الايرانية تغص بالتظاهرات

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مع استمرار حركات الاعتراض داخل الشارع الايراني استنكارا لوفاة الشابة مهسا اميني، يبدو ان السلطات في طهران ذهبت الى المواجهة ولكن هذه المرة شعبياً.فقد غصت الشوارع الايرانية بتظاهرات فيما يعرف ايرانياً بيوم مقارعة الاستكبار العالمي ويوم الطالب وهي الذكرى الثالثة والاربعين لاقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز اثنين وخمسين أميركيًا كرهائن. وقد كان الحشد الاكبر في طهران امام مبنى السفارة الاميركية السابق في العاصمة الايرانية.الرئيس الايراني ورداً على تعهد الرئيس الاميركي بتحرير ايران قال لبايدن إن "تحررت من الولايات المتحدة قبل 43 عاما ولن تكون اشيرة واشنطن".