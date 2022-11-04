أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 08:19
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الصين وألمانيا تحذران روسيا من إستخدام الأسلحة النووية

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الصين وألمانيا تحذران روسيا من إستخدام الأسلحة النووية
Lebanon News
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة إثر زيارة إلى بكين أن ألمانيا والصين إتفقتا على رفض أي إستخدام للسلاح النووي في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا، في وقت لوحت روسيا مرات عدة بهذا التهديد.
   
وأوضح شولتس للصحافة أن "الحرب على أوكرانيا تخلق وضعًا خطيرًا للعالم بأسره، وهنا في الصين يدركون أيضًا أن ستكون هناك تداعيات لأي تصعيد على العالم كله".
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وقال: "لهذا السبب كان من المهم جدًا بالنسبة إلي الإشارة والقول بوضوح إن تصعيدًا في الحرب على شكل إستخدام سلاح نووي تكتيكي مرفوض"، مضيفًا: "أنا سعيد جدًا لأن في هذا الموضوع على الأقل تم التوصل إلى اتفاق".
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