مجموعة السبع تندد بقمع "وحشي" لإحتجاجات إيران

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أعربت دول مجموعة السبع الجمعة عن دعمها للإحتجاجات المستمرة في إيران منددة بالقمع "الوحشي" للسلطات الإيرانية والنشاط "المزعزع للإستقرار" الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم.وجاء في البيان الختامي الذي تم تبنيه في نهاية إجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية: "نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان والأمن".كما دان البيان "الإستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة في حملة قمع الإحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 أيلول".