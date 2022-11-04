أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 10:15
Back

مجموعة السبع تندد بقمع "وحشي" لإحتجاجات إيران

مجموعة السبع تندد بقمع "وحشي" لإحتجاجات إيران Lebanon, news ,lbci ,أخبار إحتجاجات إيران,مجموعة السبع,مجموعة السبع تندد بقمع "وحشي" لإحتجاجات إيران
episodes
مجموعة السبع تندد بقمع &quot;وحشي&quot; لإحتجاجات إيران
Lebanon News
أعربت دول مجموعة السبع الجمعة عن دعمها للإحتجاجات المستمرة في إيران منددة بالقمع "الوحشي" للسلطات الإيرانية والنشاط "المزعزع للإستقرار" الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم.
     
وجاء في البيان الختامي الذي تم تبنيه في نهاية إجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية: "نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان والأمن".
الإعلان

كما دان البيان "الإستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة في حملة قمع الإحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 أيلول".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً