أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 10:49
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صلاة مسكونية يرأسها البابا في كاتردائية سيدة العرب في البحرين...

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Lebanon News
يرأس البابا فرنسيس صلاة مسكونية في كاتردائية سيدة العرب في البحرين، وهي أكبر كنيسة كاثوليكية في الخليج.
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