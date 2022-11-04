أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 10:49
04/11/2022 10:49:23
صلاة مسكونية يرأسها البابا في كاتردائية سيدة العرب في البحرين...
صلاة مسكونية يرأسها البابا في كاتردائية سيدة العرب في البحرين...
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LBCI News Lebanon
يرأس البابا فرنسيس صلاة مسكونية في كاتردائية سيدة العرب في البحرين، وهي أكبر كنيسة كاثوليكية في الخليج.
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