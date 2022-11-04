أخبار دولية 04 تشرين الثاني 2022 - 14:22 04/11/2022 14:22:00 اليوم الثاني من زيارة البابا التاريخية إلى البحرين...

اليوم الثاني من زيارة البابا التاريخية إلى البحرين...

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LBCI News Lebanon

في اليوم الثاني من زيارته التاريخية الى البحرين، صلاة مسكونية للبابا فرنسيس مع قادة الطوائف المشاركة وكلام عالي السقف تجاه الكول المتحاربة في اختتام اعمال منتدى البحرين للحوار. ماذا في التفاصيل؟ الإعلان

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