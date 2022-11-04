أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 14:22
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اليوم الثاني من زيارة البابا التاريخية إلى البحرين...

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Lebanon News
في اليوم الثاني من زيارته التاريخية الى البحرين، صلاة مسكونية للبابا فرنسيس مع قادة الطوائف المشاركة وكلام عالي السقف تجاه الكول المتحاربة في اختتام اعمال منتدى البحرين للحوار. 
 
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