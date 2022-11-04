أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 14:42
04/11/2022 14:42:00
التحضيرات مستمرة لعشاء خيري لجمع التبرعات لمركز سرطان الاطفال في لبنان
التحضيرات مستمرة...
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LBCI News Lebanon
التحضيرات مستمرة في الامارات العربية المتحدة للعشاء الخيري الذي يجمع التبرعات لمركز سرطان الاطفال في لبنان في ظلّ فقدان الادوية.
كيف تبدو التحضيرات ومن هي الشخصيات التي ستحضر العشاء يوم غد؟
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