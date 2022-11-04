الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد احتجاز طالبان ناشطات في مجال حقوق المرأة

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق الجمعة بعدما قطعت حركة طالبان مؤتمرا صحافيا في أفغانستان وأخضعت المشاركات فيه للتفتيش وأوقفت منظّمي الحدث.وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس للصحافيين في جنيف "تلقينا تقارير مقلقة للغاية عن قيام عدد من مسؤولي الأمن في كابول بعد ظهر أمس الخميس بقطع مؤتمر صحافي عقدته إحدى منظمات المجتمع المدني النسائية".وأضاف أن ظريفة يعقوبي و"أربعة من زملائها الذكور" أوقفوا في الحدث الذي نظمته الحركة النسائية الأفغانية للمساواة وما زالوا رهن الاحتجاز.