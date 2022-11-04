أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 15:46
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منظمة فاو تخطط لتكثيف دعمها لإنتاج الغذاء في أوكرانيا

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منظمة فاو تخطط لتكثيف دعمها لإنتاج الغذاء في أوكرانيا
Lebanon News
     
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة  (فاو) الجمعة، أنها ستكثّف تحرّكاتها في أوكرانيا لتمكين المزارعين من مواصلة الإنتاج رغم الحرب.
 
     
وستنشئ فاو "مكتب مشروع" في أوكرانيا لتسهيل وتوسيع نطاق "المساعدة التقنية والإنسانية المقدمة إلى السكان الأكثر ضعفا في البلاد، خصوصا في المناطق الريفية".
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وحتى الآن، جمعت المنظمة نحو 80 مليون دولار من أصل 180 مليونا تحتاجها لتنفيذ خططها في البلاد، خصوصا للمساعدة في تخزين الحبوب.
 
     
وشدّدت على "الحاجة إلى موارد إضافية بشكل عاجل لمساعدة الأسر الريفية الضعيفة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء".
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